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27 ноября, 20:25

Жители Мурманской области смогут подзаработать на доносах на пьяных водителей

Власти Мурманской области предлагают платить за сообщения о пьяных водителях

Власти Мурманской области предлагают выплачивать по пять тысяч рублей гражданам, которые сообщают о пьяных водителях. Такую инициативу обсуждают в Министерстве региональной безопасности Мурманской области. Соответствующий проект постановления проходит обсуждения.

"Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пяти тысячи рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", — сообщается в тексте проекта.

Это нововведение может появиться в регионе с 1 января 2024 года. В других российских регионах тоже обсуждают такую инициативу. В Нижегородской области подобная мера поощрения уже действует с 1 мая этого года.

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Анатолий Симоненко
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