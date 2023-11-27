Жители Мурманской области смогут подзаработать на доносах на пьяных водителей
Власти Мурманской области предлагают платить за сообщения о пьяных водителях
Власти Мурманской области предлагают выплачивать по пять тысяч рублей гражданам, которые сообщают о пьяных водителях. Такую инициативу обсуждают в Министерстве региональной безопасности Мурманской области. Соответствующий проект постановления проходит обсуждения.
"Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пяти тысячи рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", — сообщается в тексте проекта.
Это нововведение может появиться в регионе с 1 января 2024 года. В других российских регионах тоже обсуждают такую инициативу. В Нижегородской области подобная мера поощрения уже действует с 1 мая этого года.
Сразу несколько новых штрафов появилось осенью, а некоторые начнут действовать с 1 декабря. Что нужно знать, чтобы не нарушить закон, — в материале Лайфа.
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