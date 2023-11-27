Жители Мурманской области смогут подзаработать на доносах на пьяных водителей

Власти Мурманской области предлагают выплачивать по пять тысяч рублей гражданам, которые сообщают о пьяных водителях. Такую инициативу обсуждают в Министерстве региональной безопасности Мурманской области. Соответствующий проект постановления проходит обсуждения.

"Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пяти тысячи рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", — сообщается в тексте проекта.

Это нововведение может появиться в регионе с 1 января 2024 года. В других российских регионах тоже обсуждают такую инициативу. В Нижегородской области подобная мера поощрения уже действует с 1 мая этого года.