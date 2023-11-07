Водитель из Воронежа получил штраф за то, что почесался за рулём

В Воронеже водитель был оштрафован за езду без ремня безопасности, так как система неправильно истолковала запись с камер наблюдения. О казусе сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1".

В Воронеже мужчина был оштрафован за отсутствие ремня безопасности, который был не замечен камерой наблюдения. Фото © t.me / Воронеж № 1

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте. Мужчина поднёс правую руку к лицу, чтобы почесаться, и на короткое время закрыл ею ремень безопасности. Этот момент и успела зафиксировать система "Азимут", после чего водителю был выписан штраф на 1000 рублей. Мужчине пришлось обращаться с жалобой в Госавтоинспекцию, где ему отменили взыскание.