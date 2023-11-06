Камера сняла страшную смерть женщины из-за рассеянного водителя "газели" на Урале

В Первоуральске водитель фургона, двигаясь задним ходом, не заметил 77-летнюю женщину и сбил её. Пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Страшное видео с камер наблюдения публикует ГИБДД Свердловской области.

В Первоуральске водитель фургона насмерть задавил пешехода. Видео © T.me / ГИБДД Свердловской области

Трагедия случилась рано утром на проспекте Космонавтов. 22-летний водитель привёз на своём фургоне продукты питания в торговый павильон. Разгрузившись, он задним ходом поехал по тротуару, намереваясь вырулить на дорогу. Не заметив пенсионерку, он наехал на неё и, не притормаживая, протащил женщину под своими колёсами ещё несколько метров.

В Первоуральске водитель фургона насмерть задавил пешехода. Видео © T.me / ГИБДД Свердловской области

"В результате происшествия пешеход получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась", — уточнили в ГИБДД и сообщили о начале проверки по факту ДТП.