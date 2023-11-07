Водитель фуры похитил более 30 тысяч пар шерстяных носков и спрятал их в Подмосковье
МВД: Водитель фуры украл 31 тысячу пар мужских шерстяных носков в Подмосковье
Правоохранители задержали водителя фуры, который украл 31 тысячу шерстяных носков на сумму три с половиной миллиона рублей. По словам шофёра, его обманул знакомый, который предложил подработку, однако указал неверный адрес доставки.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому г.о. и ОМВД России по г.о. Чехов установили местонахождение перевозчика — 32-летнего жителя Архангельской области. Он был задержан на одной из улиц города Дзержинского. Фура изъята", — говорится в сообщении МВД.
Инцидент вскрылся, когда в полицию обратился представитель компании, которая оптом продаёт одежду. По его словам, он нашёл водителя в специальном онлайн-сервисе. Мужчина должен был перевезти более 31 тысячи пар шерстяных носков из Подмосковья в Набережные Челны. Шофёр получил товар, однако до пункта назначения его не довёз и перестал выходить на связь.
Полиция задержала водителя. Возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина заявил, что знакомый предложил ему подработку по доставке носков и по его указаниям он доставил груз не в Набережные Челны, а в подмосковный Богородский. Сейчас органы продолжают расследование.
Ранее Лайф писал, что жительница Чебоксар самостоятельно обратилась в полицию, узнав себя на ориентировке в Интернете. Причиной, по которой ею стали интересоваться правоохранители, стала кража чужой детской обуви.
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