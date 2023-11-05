МВД выпустило ориентировку на похитительницу из детской комнаты и получило от неё неожиданный ответ
Жительница Чебоксар сама сдалась полиции, узнав себя на ориентировке в Сети
Жительница Чебоксар увидела в Интернете ориентировку полиции на себя и сама явилась в отделение. Причиной, по которой ею стали интересоваться правоохранители, стала кража чужой детской обуви. О ситуации сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.
Жительница Чебоксар объяснила, что взяла чужую обувь по невнимательности, и попросила прощения. Видео © МВД по Чувашской Республике
Ориентировка о разыскиваемой полицией женщине появилась в СМИ 3 ноября, после того как она, выйдя из игровой комнаты одного из развлекательных центров города, надела на своего малыша обувь чужого ребёнка и ушла. Позже, узнав, что её ищут полицейские, разыскиваемая добровольно явилась в шестой отдел полиции и вернула обувь.
Похищенная жительницей Чебоксар обувь. Фото © Портал PROГОРОД
"Горожанка принесла свои извинения. Привлекать к ответственности невнимательную пенсионерку полицейские не стали. В ближайшее время детская обувь будет возвращена законному владельцу", — сообщили в ведомстве.
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