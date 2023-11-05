МВД выпустило ориентировку на похитительницу из детской комнаты и получило от неё неожиданный ответ

Жительница Чебоксар увидела в Интернете ориентировку полиции на себя и сама явилась в отделение. Причиной, по которой ею стали интересоваться правоохранители, стала кража чужой детской обуви. О ситуации сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Жительница Чебоксар объяснила, что взяла чужую обувь по невнимательности, и попросила прощения. Видео © МВД по Чувашской Республике

Ориентировка о разыскиваемой полицией женщине появилась в СМИ 3 ноября, после того как она, выйдя из игровой комнаты одного из развлекательных центров города, надела на своего малыша обувь чужого ребёнка и ушла. Позже, узнав, что её ищут полицейские, разыскиваемая добровольно явилась в шестой отдел полиции и вернула обувь.

Похищенная жительницей Чебоксар обувь. Фото © Портал PROГОРОД

"Горожанка принесла свои извинения. Привлекать к ответственности невнимательную пенсионерку полицейские не стали. В ближайшее время детская обувь будет возвращена законному владельцу", — сообщили в ведомстве.