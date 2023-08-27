Вор украл смарт-часы на 1 млн со склада Wildberries и сдался полиции из-за мук совести

В Московской области вор вынес целую гору смарт-часов со склада Wildberries, но не придумал, что с ними делать, и, измученный совестью, сдался. По данным SHOT, 29-летний Амин пошёл на преступление 17 августа: залез на склад маркетплейса в деревне Коледино под Подольском и своровал 300 часов Poco Watch GL.

У себя дома, в Люберцах, Амин целую неделю пытался продать или начать использовать награбленное, но ничего не вышло. К неспособности избавиться от добычи прибавились угрызения совести. Не выдержав, вор сдался полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.