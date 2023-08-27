Дерзкие воры обчистили московского бизнесмена на 2,4 млн рублей, украв элитное вино и часы

В подмосковных Мытищах грабители пробрались в загородный дом бизнесмена из Москвы и украли три бутылки элитного коллекционного вина Sassicaia на 420 тысяч рублей, а также заменили швейцарские часы Rolex на подделку. Об этом пишет SHOT.

Бизнесмен, дом которого обокрали в Мытищах. Фото © T.me / SHOT

39-летний предприниматель занимается строительством в московском регионе. Пропажу вина 2016 года и подмену дорогих часов на подделку он заметил, когда вернулся домой после рабочего дня. Мужчина тут же обратился в полицию. Ущерб он оценил в 2,4 миллиона рублей.