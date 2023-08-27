Дерзкие воры обчистили московского бизнесмена на 2,4 млн рублей, украв элитное вино и часы
SHOT: Из дома бизнесмена в Мытищах украли вино на 420 тысяч рублей и часы Rolex
В подмосковных Мытищах грабители пробрались в загородный дом бизнесмена из Москвы и украли три бутылки элитного коллекционного вина Sassicaia на 420 тысяч рублей, а также заменили швейцарские часы Rolex на подделку. Об этом пишет SHOT.
Бизнесмен, дом которого обокрали в Мытищах. Фото © T.me / SHOT
39-летний предприниматель занимается строительством в московском регионе. Пропажу вина 2016 года и подмену дорогих часов на подделку он заметил, когда вернулся домой после рабочего дня. Мужчина тут же обратился в полицию. Ущерб он оценил в 2,4 миллиона рублей.
Ранее Лайф писал, что двое рабочих украли напротив "Москвы-Сити" тротуарную плитку и бордюры на сумму более пяти миллионов рублей. Материалы принадлежали строительной компании и лежали рядом с домом на Краснопресненской набережной. Подозреваемые задержаны.
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