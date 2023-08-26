Двое рабочих стащили бордюры и плитку на 5 млн возле "Москвы-Сити"

Два рабочих украли напротив "Москвы-Сити" тротуарную плитку и бордюры на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, материалы принадлежали строительной компании и лежали рядом с домом на Краснопресненской набережной. Они никому не мешали, однако сильно заинтересовали двух разнорабочих из Узбекистана — 30-летнего Абдусамада и 43-летнего Аслиддина.

В итоге материальный ущерб от "кражи века" составил 5 миллионов 183 тысячи рублей. В настоящее время два закадычных друга задержаны, они во всём признались.