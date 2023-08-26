Двое рабочих стащили бордюры и плитку на 5 млн возле "Москвы-Сити"
SHOT: Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры в Москве на 5 миллионов рублей
Два рабочих украли напротив "Москвы-Сити" тротуарную плитку и бордюры на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, материалы принадлежали строительной компании и лежали рядом с домом на Краснопресненской набережной. Они никому не мешали, однако сильно заинтересовали двух разнорабочих из Узбекистана — 30-летнего Абдусамада и 43-летнего Аслиддина.
В итоге материальный ущерб от "кражи века" составил 5 миллионов 183 тысячи рублей. В настоящее время два закадычных друга задержаны, они во всём признались.
Ранее Лайф рассказывал, как работник склада в Подмосковье украл более ста роботов-пылесосов. Он хотел разбогатеть, продавая бытовых помощников через Интернет, однако не успел полностью воплотить схему в жизнь. Тем не менее ущерб составил 4,4 миллиона рублей.
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