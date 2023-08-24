Регион

Уведомления отключены

24 августа, 11:19

Кладовщик придумал, как разбогатеть на роботах-пылесосах, но попался

В Подмосковье работник склада украл больше 100 роботов-пылесосов

В Московской области сотрудник склада похитил с работы больше 100 роботов-пылесосов. Он решил нажиться на их продаже через Интернет. Об этом сообщает SHOT.

Похититель пылесосов Роман. Фото © SHOT

Похититель пылесосов Роман. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, компания "Гейтвей" решила провести инвентаризацию на складе в Дзержинском и обнаружила пропажу 122 роботов-пылесосов бренда Dream. Ущерб составил 4,4 миллиона рублей.

Вора нашли почти сразу. Оказалось, начальник отдела складской логистики по имени Роман арендовал грузовик, наполнил его пылесосами на работе и увёз к себе в Подольск. Когда к дельцу нагрянула полиция, он уже успел продать около половины украденной техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", решается вопрос о задержании предприимчивого кладовщика.

Безработный и его охранник из Wildberries выманили у россиянки криптовалюту на 17 млн

Безработный и его охранник из Wildberries выманили у россиянки криптовалюту на 17 млн

Ранее Лайф рассказывал про другого кладовщика-преступника — из "М.Видео". Он обнёс магазин на два миллиона рублей, чтобы рассчитаться по долгам в компьютерной игре.

Обложка ©

Freepik

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров