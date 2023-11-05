Вооружённый захватчик из аэропорта Гамбурга отпустил дочь и сдался полиции

Мужчина, который за рулём автомобиля прорвался на взлётное поле аэропорта Гамбурга и 16 часов держал в заложниках свою дочь, добровольно сдался в руки полиции. Об этом сообщили правоохранители.

"Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребёнок не пострадал", — уточнило ведомство на своей странице в соцсети Х.