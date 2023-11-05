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5 ноября, 13:39

Вооружённый захватчик из аэропорта Гамбурга отпустил дочь и сдался полиции

Мужчина, который за рулём автомобиля прорвался на взлётное поле аэропорта Гамбурга и 16 часов держал в заложниках свою дочь, добровольно сдался в руки полиции. Об этом сообщили правоохранители.

"Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребёнок не пострадал", — уточнило ведомство на своей странице в соцсети Х.

Полиция заявила о бомбе у мужчины, взявшем в заложники дочь в аэропорту Гамбурга

Полиция заявила о бомбе у мужчины, взявшем в заложники дочь в аэропорту Гамбурга

Напомним, накануне вечером вооружённый мужчина проник на территорию гамбургского аэропорта. За рулём автомобиля он прорвал барьер безопасности и вылетел на перрон, после чего устроил несколько поджогов и открыл стрельбу. Позже выяснилось, что у него в заложниках находится четырёхлетний ребёнок. Мотивом действий злоумышленника мог стать спор об опеке над малышом. Аэропорт был закрыт, свыше 60 рейсов отменили.

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Twitter / anadoluajansi

Андрей Бражников
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