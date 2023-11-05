Раскрыт мотив мужчины, открывшего стрельбу в аэропорту Гамбурга

Мотивом действий мужчины, открывшего стрельбу в аэропорту Гамбурга, мог стать спор об опеке над ребёнком. Сейчас преступник удерживает четырёхлетнего малыша в салоне автомобиля. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Обстановка у аэропорта в Гамбурге, куда прорвался вооружённый мужчина. Видео © X / poiupytr

"Автомобиль всё ещё стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке", — сказано в сообщении.