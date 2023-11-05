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4 ноября, 23:30

Раскрыт мотив мужчины, открывшего стрельбу в аэропорту Гамбурга

Мотивом действий мужчины в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком

Мотивом действий мужчины, открывшего стрельбу в аэропорту Гамбурга, мог стать спор об опеке над ребёнком. Сейчас преступник удерживает четырёхлетнего малыша в салоне автомобиля. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Обстановка у аэропорта в Гамбурге, куда прорвался вооружённый мужчина. Видео © X / poiupytr

"Автомобиль всё ещё стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина силой забрал малыша у матери, после чего направился в аэропорт. Сейчас с ним ведут переговоры. Информация о пострадавших не уточняется.

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Напомним, что вооружённый мужчина прорвал на автомобиле барьер безопасности аэропорта и вылетел на перрон. После этого он устроил несколько поджогов на территории аэродрома и открыл стрельбу. Известно, что мужчина удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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