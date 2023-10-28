Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мёртвым

Полиция обнаружила тело Роберта Карда — подозреваемого в массовой стрельбе в американском городе Льюистон штата Мэн. Об этом сообщает телеканал NBC10Boston.

Информацию СМИ также подтвердил и сенатор штата Мэн Ангус Кинг. Где было найдено тело преступника, неизвестно. Причина смерти также не указана.

Напомним, что Роберт Кард открыл огонь по посетителям боулинга и бара вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествие стало рекордсменом среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год. Преступника не могли поймать несколько дней.