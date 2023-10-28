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28 октября, 01:52

Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мёртвым

NBC: Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн преступник найден мёртвым

<p>Мужчина, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка ©<a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>X<a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ <a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Infos Françaises</a></p>

Мужчина, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка © X / Infos Françaises

Полиция обнаружила тело Роберта Карда — подозреваемого в массовой стрельбе в американском городе Льюистон штата Мэн. Об этом сообщает телеканал NBC10Boston.

"Роберт Кард <…> был обнаружен мёртвым", — сказано в сообщении.

Информацию СМИ также подтвердил и сенатор штата Мэн Ангус Кинг. Где было найдено тело преступника, неизвестно. Причина смерти также не указана.

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Напомним, что Роберт Кард открыл огонь по посетителям боулинга и бара вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествие стало рекордсменом среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год. Преступника не могли поймать несколько дней.

Оксана Попова
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