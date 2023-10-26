Стрельба в штате Мэн стала 565-й в США за 2023 год
GVA: Массовая стрельба в штате Мэн унесла больше всего жизней в США в 2023 году
Мужчина, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка © X (ранее Twitter) / Infos Françaises
Массовая стрельба в американском Льюистоне, штат Мэн, унесла наибольшее число жизней среди всех подобных происшествий в 2023 году. Об этом говорит статистика профильного портала Gun Violence Archive (GVA).
Согласно приведённым данным, на втором месте числится стрельба в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния. Тогда погибло 11 человек. Более того, инцидент в Льюистоне стал 565-м за текущий год.
Напомним, на данный момент известно о 22 погибших в результате массовой стрельбы в Льюистоне. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространились в Сети. Мужчина до сих пор находится на свободе.