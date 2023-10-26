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26 октября, 05:46

Стрельба в штате Мэн стала 565-й в США за 2023 год

GVA: Массовая стрельба в штате Мэн унесла больше всего жизней в США в 2023 году

<p>Мужчина, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка ©<a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> X (ранее Twitter) </a>/ Infos Françaises</p>

Мужчина, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка © X (ранее Twitter) / Infos Françaises

Массовая стрельба в американском Льюистоне, штат Мэн, унесла наибольшее число жизней среди всех подобных происшествий в 2023 году. Об этом говорит статистика профильного портала Gun Violence Archive (GVA).

Согласно приведённым данным, на втором месте числится стрельба в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния. Тогда погибло 11 человек. Более того, инцидент в Льюистоне стал 565-м за текущий год.

Байдену сообщили о 22 убитых в штате Мэн

Байдену сообщили о 22 убитых в штате Мэн

Напомним, на данный момент известно о 22 погибших в результате массовой стрельбы в Льюистоне. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространились в Сети. Мужчина до сих пор находится на свободе.

Матвей Константинов
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