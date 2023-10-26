Стрельба в штате Мэн стала 565-й в США за 2023 год

Массовая стрельба в американском Льюистоне, штат Мэн, унесла наибольшее число жизней среди всех подобных происшествий в 2023 году. Об этом говорит статистика профильного портала Gun Violence Archive (GVA).

Согласно приведённым данным, на втором месте числится стрельба в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния. Тогда погибло 11 человек. Более того, инцидент в Льюистоне стал 565-м за текущий год.