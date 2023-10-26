Байдену сообщили о 22 убитых в штате Мэн

Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в городе Льюистоне, штат Мэн. Об этом проинформировали в Белом доме.

В распространённом заявлении говорится, что президент следит за расследованием и продолжит получать новости с места событий. Байден также поговорил по телефону с губернатором штата Джанет Миллс, сенаторами Ангусом Кингом и Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом и предложил помощь федерального правительства.