Байдену сообщили о 22 убитых в штате Мэн
Байдена проинформировали об обстоятельствах массовой стрельбы в штате Мэн
Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в городе Льюистоне, штат Мэн. Об этом проинформировали в Белом доме.
В распространённом заявлении говорится, что президент следит за расследованием и продолжит получать новости с места событий. Байден также поговорил по телефону с губернатором штата Джанет Миллс, сенаторами Ангусом Кингом и Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом и предложил помощь федерального правительства.
Ранее сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. Полиция задержала возможного стрелка, но он мог быть не один.
Flickr / The White House