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26 октября, 03:01

Байдену сообщили о 22 убитых в штате Мэн

Байдена проинформировали об обстоятельствах массовой стрельбы в штате Мэн

Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в городе Льюистоне, штат Мэн. Об этом проинформировали в Белом доме.

В распространённом заявлении говорится, что президент следит за расследованием и продолжит получать новости с места событий. Байден также поговорил по телефону с губернатором штата Джанет Миллс, сенаторами Ангусом Кингом и Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом и предложил помощь федерального правительства.

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Ранее сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. Полиция задержала возможного стрелка, но он мог быть не один.

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Flickr / The White House

Лариса Сафронова
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