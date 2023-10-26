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26 октября, 01:28

В американском штате в ходе перестрелок погибло 16 человек

CNN: По меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в штате Мэн

<p>Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Льюистоне. Обложка © CNN / WGME</p>

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Льюистоне. Обложка © CNN / WGME

По меньшей мере 16 человек погибло в ходе многочисленных перестрелок в американском штате Мэн. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает CNN.

Всё произошло в городе Льюистоне, в местном баре и боулинге. Ранения получили около 50–60 человек, однако сейчас неизвестно, сколько из них пострадали в результате стрельбы.

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А ранее Лайф рассказывал, как пропалестинские активисты устроили акцию в американском Конгрессе. Сторонники прекращения огня на Ближнем Востоке садились у дверей резиденций представителей штатов и пели песни в поддержку Газы.

Артур Лапсаков
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