В американском штате в ходе перестрелок погибло 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибло в ходе многочисленных перестрелок в американском штате Мэн. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает CNN.

Всё произошло в городе Льюистоне, в местном баре и боулинге. Ранения получили около 50–60 человек, однако сейчас неизвестно, сколько из них пострадали в результате стрельбы.