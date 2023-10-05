В США беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки на улице

После перестрелки, произошедшей в американском городе Холиоке штата Массачусетс, погиб новорождённый ребёнок. Об этом передаёт телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

Кадры с места перестрелки в Холиоке, где были ранены несколько человек. Видео © Х / tainky

По данным агентства, трое злоумышленников открыли стрельбу в общественном транспорте. В результате пострадали несколько человек, в том числе женщина, находившаяся на поздних сроках беременности. Её в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение в критическом состоянии, где врачи приняли у неё экстренные роды. К сожалению, произошла ещё одна трагедия — ребёнок умер вскоре после появления на свет.

В настоящее время все виновники инцидента установлены, они задержаны полицией. Их мотивы неизвестны.