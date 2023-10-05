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5 октября, 03:56

В США беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки на улице

NBC: Беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки в Массачусетсе

<p>Фотография с места перестрелки в Холиоке. Обложка © Х / <a href="https://twitter.com/trtworldnow/status/1709708184414281901" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TRT World Now</a></p>

Фотография с места перестрелки в Холиоке. Обложка © Х / TRT World Now

После перестрелки, произошедшей в американском городе Холиоке штата Массачусетс, погиб новорождённый ребёнок. Об этом передаёт телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

Кадры с места перестрелки в Холиоке, где были ранены несколько человек. Видео © Х / tainky

По данным агентства, трое злоумышленников открыли стрельбу в общественном транспорте. В результате пострадали несколько человек, в том числе женщина, находившаяся на поздних сроках беременности. Её в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение в критическом состоянии, где врачи приняли у неё экстренные роды. К сожалению, произошла ещё одна трагедия — ребёнок умер вскоре после появления на свет.

В настоящее время все виновники инцидента установлены, они задержаны полицией. Их мотивы неизвестны.

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Ранее Лайф сообщал, что у здания МВД Турции в центре Анкары смертник привёл в действие взрывное устройство. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.

Алексей Соловьёв
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