В США беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки на улице
NBC: Беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки в Массачусетсе
Фотография с места перестрелки в Холиоке. Обложка © Х / TRT World Now
После перестрелки, произошедшей в американском городе Холиоке штата Массачусетс, погиб новорождённый ребёнок. Об этом передаёт телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.
Кадры с места перестрелки в Холиоке, где были ранены несколько человек. Видео © Х / tainky
По данным агентства, трое злоумышленников открыли стрельбу в общественном транспорте. В результате пострадали несколько человек, в том числе женщина, находившаяся на поздних сроках беременности. Её в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение в критическом состоянии, где врачи приняли у неё экстренные роды. К сожалению, произошла ещё одна трагедия — ребёнок умер вскоре после появления на свет.
В настоящее время все виновники инцидента установлены, они задержаны полицией. Их мотивы неизвестны.
Ранее Лайф сообщал, что у здания МВД Турции в центре Анкары смертник привёл в действие взрывное устройство. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.