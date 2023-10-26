Регион

Уведомления отключены

26 октября, 02:26
3906

В Льюистоне задержали возможного стрелка, но он может быть не один

Fox: Полиция задержала возможного стрелка, убившего 22 человека в штате Мэн

Полиция задержала мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в городе Льюистоне в американском штате Мэн. Существует вероятность, что стреляющих было двое, передает телеканал Fox News.

Предположительно, задержание стрелка в Льюистоне. Видео © X / Ratnesh Mishra

В расследование включилось ФБР, его возглавляет полиция штата.

Число жертв стрельбы в штате Мэн выросло до 22

Число жертв стрельбы в штате Мэн выросло до 22

Напомним, изначально сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. Огонь был открыт в местном баре и бильярде.

Обложка ©

Кадр видео X / Ratnesh Mishra

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров