В Льюистоне задержали возможного стрелка, но он может быть не один

Полиция задержала мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в городе Льюистоне в американском штате Мэн. Существует вероятность, что стреляющих было двое, передает телеканал Fox News.

Напомним, изначально сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. Огонь был открыт в местном баре и бильярде.