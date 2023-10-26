В Льюистоне задержали возможного стрелка, но он может быть не один
Fox: Полиция задержала возможного стрелка, убившего 22 человека в штате Мэн
Полиция задержала мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в городе Льюистоне в американском штате Мэн. Существует вероятность, что стреляющих было двое, передает телеканал Fox News.
Предположительно, задержание стрелка в Льюистоне. Видео © X / Ratnesh Mishra
В расследование включилось ФБР, его возглавляет полиция штата.
Напомним, изначально сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. Огонь был открыт в местном баре и бильярде.
Кадр видео X / Ratnesh Mishra