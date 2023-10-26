Число жертв стрельбы в штате Мэн выросло до 22

Число погибших в результате стрельбы в американском городе Льюистоне, штат Мэн, выросло до 22. Стрелок всё ещё находится на свободе, пишет Fox News.

Предварительно, мужчина открыл огонь сначала в баре, а потом в боулинге. У полиции есть фото убийцы, сейчас идут его поиски. Всем жителям города власти рекомендуют оставаться дома до поимки преступника.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Льюистоне. Видео © X / R A W S A L E R T S