Число жертв стрельбы в штате Мэн выросло до 22
Предполагаемый мужчина, открывший стрельбу в городе Льюистоне. Обложка © X / Brian Entin
Число погибших в результате стрельбы в американском городе Льюистоне, штат Мэн, выросло до 22. Стрелок всё ещё находится на свободе, пишет Fox News.
Предварительно, мужчина открыл огонь сначала в баре, а потом в боулинге. У полиции есть фото убийцы, сейчас идут его поиски. Всем жителям города власти рекомендуют оставаться дома до поимки преступника.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Льюистоне. Видео © X / R A W S A L E R T S
Как сообщалось ранее, ранения получили около 50 человек. Сейчас неизвестно, сколько из них пострадали в результате стрельбы.