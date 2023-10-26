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26 октября, 01:48
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Число жертв стрельбы в штате Мэн выросло до 22

<p>Предполагаемый мужчина, открывший стрельбу в городе Льюистоне. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/BrianEntin/status/1717340332831178813" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brian Entin</a></p>

Предполагаемый мужчина, открывший стрельбу в городе Льюистоне. Обложка © X / Brian Entin

Число погибших в результате стрельбы в американском городе Льюистоне, штат Мэн, выросло до 22. Стрелок всё ещё находится на свободе, пишет Fox News.

Предварительно, мужчина открыл огонь сначала в баре, а потом в боулинге. У полиции есть фото убийцы, сейчас идут его поиски. Всем жителям города власти рекомендуют оставаться дома до поимки преступника.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Льюистоне. Видео © X / R A W S A L E R T S

В США беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки на улице

В США беременная женщина потеряла ребёнка после перестрелки на улице

Как сообщалось ранее, ранения получили около 50 человек. Сейчас неизвестно, сколько из них пострадали в результате стрельбы.

Артур Лапсаков
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