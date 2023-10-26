Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн остаётся на свободе, его разыскивают

Подозреваемым в стрельбе в городе Льюистоне, штат Мэн, является 40-летний Роберт Кард. Он остаётся на свободе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Его мотивы пока не известны, однако есть информация, что мужчина страдает психическим расстройством. Правоохранители предупреждают, что он вооружён и опасен.

Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн Роберт Кард. Фото © Lewiston Maine Police Department