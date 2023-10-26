Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн остаётся на свободе, его разыскивают
Подозреваемым в стрельбе в городе Льюистоне, штат Мэн, является 40-летний Роберт Кард. Он остаётся на свободе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
Его мотивы пока не известны, однако есть информация, что мужчина страдает психическим расстройством. Правоохранители предупреждают, что он вооружён и опасен.
Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн Роберт Кард. Фото © Lewiston Maine Police Department
Глава Департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак уточнил на брифинге, что убийцу ищут несколько сотен полицейских.
Ранее сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее их число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. При этом также была информация о задержании стрелка, но он мог быть не один.
CNN / WGME