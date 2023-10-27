Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна
ABC News: Полиция окружила дом стрелка из Мэна и призывает его сдаться
Полиция американского штата Мэн окружила дом, где мог находиться расстрелявший 18 человек в Льюистоне вооружённый мужчина. Правоохранители призвали подозреваемого в преступлении Роберта Карда добровольно сдаться властям, сообщил телеканал ABC News.
Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives
По данным журналистов, информация о местонахождении "шутера" не подтвердилась. Параллельно с помощью громкоговорителя стражи порядка просили всех находившихся в здании людей покинуть его. Уговоры продолжались на протяжении нескольких часов, сказано в материале.
Между тем в Сети появилась неподтверждённая информация о том, что правоохранители проникли внутрь осаждённого дома, но он оказался пустым. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что полиция покидает оцепленный район после безуспешных попыток "договориться" со зданием.
Полиция штата ловит "шутера" уже второй день. Напомним, что он открыл огонь по посетителям боулинга и бара вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествие стало рекордсменом среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год.
Flickr / World Armies