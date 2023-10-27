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27 октября, 03:40

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

ABC News: Полиция окружила дом стрелка из Мэна и призывает его сдаться

Полиция американского штата Мэн окружила дом, где мог находиться расстрелявший 18 человек в Льюистоне вооружённый мужчина. Правоохранители призвали подозреваемого в преступлении Роберта Карда добровольно сдаться властям, сообщил телеканал ABC News.

Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives

По данным журналистов, информация о местонахождении "шутера" не подтвердилась. Параллельно с помощью громкоговорителя стражи порядка просили всех находившихся в здании людей покинуть его. Уговоры продолжались на протяжении нескольких часов, сказано в материале.

Между тем в Сети появилась неподтверждённая информация о том, что правоохранители проникли внутрь осаждённого дома, но он оказался пустым. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что полиция покидает оцепленный район после безуспешных попыток "договориться" со зданием.

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Полиция штата ловит "шутера" уже второй день. Напомним, что он открыл огонь по посетителям боулинга и бара вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествие стало рекордсменом среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год.

Обложка ©

Flickr / World Armies

Илья Пушкарев
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