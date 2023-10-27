Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Полиция американского штата Мэн окружила дом, где мог находиться расстрелявший 18 человек в Льюистоне вооружённый мужчина. Правоохранители призвали подозреваемого в преступлении Роберта Карда добровольно сдаться властям, сообщил телеканал ABC News.

Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives

По данным журналистов, информация о местонахождении "шутера" не подтвердилась. Параллельно с помощью громкоговорителя стражи порядка просили всех находившихся в здании людей покинуть его. Уговоры продолжались на протяжении нескольких часов, сказано в материале.