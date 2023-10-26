Губернатор штата Мэн опровергла сведения о 22 жертвах стрелка с винтовкой
Губернатор штата Мэн Миллс: В результате стрельбы убиты 18 человек, ранены — 13
Жертвами стрельбы вечером 25 октября в американском штате Мэн стали 18 человек, 13 пострадали. Об этом на конференции заявила губернатор штата Джанет Миллс.
"18 человек лишились жизни, 13 были ранены в результате нападений, которые случились прошлым вечером", — сообщила Миллс.
Ранее сообщалось о 16 жертвах стрельбы в Льюистоне, позднее число выросло до 22. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. При этом также была информация о задержании стрелка, но он мог быть не один. Однако позже стало известно о том, что злоумышленник всё ещё не пойман. При себе у него может быть автоматическая винтовка AR-15 с оптикой и устройством для быстрой перезарядки.
Getty Images / Scott Eisen