Вооружённый мужчина проник на территорию аэропорта в Гамбурге
Bild: Аэропорт Гамбурга закрыт из-за проникшего на территорию вооружённого мужчины
Неизвестный вооружённый мужчина проник на территорию аэропорта немецкого города Гамбург. Об этом сообщает газета Bild.
Обстановка у аэропорта в Гамбурге, куда прорвался вооружённый мужчина с детьми. Видео © X / disclosetv
"По информации Bild, неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон", — сказано в сообщении.
После этого было принято решение приостановить работу воздушной гавани. Сейчас у здания аэропорта собираются полицейские и медики. Кроме того, по информации некоторых немецких СМИ, мужчина мог находиться в автомобиле с двумя детьми.
Ранее Лайф писал о стрельбе в американском городе Льюистон. Мужчина открыл огонь в местном боулинг-клубе, погибло 18 человек. Происшествие стало рекордсменом среди подобных по количеству погибших за 2023 год. Преступника нашли мёртвым спустя несколько дней.
X / disclosetv