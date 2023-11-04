Вооружённый мужчина проник на территорию аэропорта в Гамбурге

Обстановка у аэропорта в Гамбурге, куда прорвался вооружённый мужчина с детьми. Видео © X / disclosetv

"По информации Bild, неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон", — сказано в сообщении.

После этого было принято решение приостановить работу воздушной гавани. Сейчас у здания аэропорта собираются полицейские и медики. Кроме того, по информации некоторых немецких СМИ, мужчина мог находиться в автомобиле с двумя детьми.