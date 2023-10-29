В США неизвестные устроили стрельбу во время вечеринки на Хэллоуин, есть погибшие

Как минимум два человека погибли, ещё около 18 пострадали в результате стрельбы в американском городе Тампа (штат Флорида). Об этом сообщает Associated Press.

Кадры с вечеринки в США, где неизвестные устроили стрельбу. Видео © X (Twitter) / stoppression

По данным агентства, драка с перестрелкой между двумя группировками произошла в ночь на 29 октября в районе Ибор-Сити, где расположено несколько баров и клубов. В это время там находилось большое количество людей, праздновавших Хэллоуин. На данный момент один из подозреваемых стрелков сдался полицейским. Все пострадавшие госпитализированы.