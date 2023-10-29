В США неизвестные устроили стрельбу во время вечеринки на Хэллоуин, есть погибшие
Минимум два человека погибли, ещё 18 пострадали при стрельбе во Флориде
Как минимум два человека погибли, ещё около 18 пострадали в результате стрельбы в американском городе Тампа (штат Флорида). Об этом сообщает Associated Press.
Кадры с вечеринки в США, где неизвестные устроили стрельбу. Видео © X (Twitter) / stoppression
По данным агентства, драка с перестрелкой между двумя группировками произошла в ночь на 29 октября в районе Ибор-Сити, где расположено несколько баров и клубов. В это время там находилось большое количество людей, праздновавших Хэллоуин. На данный момент один из подозреваемых стрелков сдался полицейским. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в США нашли мёртвым подозреваемого в убийстве 18 человек в штате Мэн. Напомним, стрельба в городе Льюистон произошла 25 октября. Мужчина открыл огонь в местном боулинг-клубе. Происшествие стало рекордсменом среди подобных по количеству погибших за 2023 год. Преступника не могли поймать несколько дней.
Кадр из видео X (Twitter) / stoppression