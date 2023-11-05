Проникший в аэропорт Гамбурга мужчина удерживает в заложниках ребёнка

Стали известны подробности происшествия в аэропорту немецкого города Гамбурга, где вооружённый мужчина прорвался на территорию воздушной гавани. Как сообщает издание Bild, в машине вместе со злоумышленником, который открыл стрельбу, находится ребёнок.

"Незадолго до того, как вооружённый мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что её муж мчится в аэропорт с детьми", — говорится в статье.

Позже журналисты обновили информацию и уточнили, что в машине со злоумышленником находится один ребёнок четырёх лет. Кроме того, дебошир устроил несколько поджогов в районе воздушной гавани, а также несколько раз выстрелил из автомобиля.