Полиция заявила о бомбе у мужчины, взявшем в заложники дочь в аэропорту Гамбурга
Мужчина, который за рулём автомобиля прорвался на взлётное поле аэропорта Гамбурга и уже 16 часов удерживает в заложниках свою дочь, имеет при себе взрывчатку и боевое оружие. Об этом рассказала полиция города.
"Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нём боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа", — отметили правоохранители.
По их словам, сейчас в приоритете жизнь ребёнка, которому может угрожать опасность. В полиции добавили, что мужчина хотел улететь в Турцию, незаконно забрав малышку у её матери.
Напомним, накануне вечером вооружённый мужчина проник на территорию гамбургского аэропорта. За рулём автомобиля он прорвал барьер безопасности и вылетел на перрон, после чего устроил несколько поджогов и открыл стрельбу. Известно, что у него в заложниках находится четырёхлетний ребёнок. Мотивом действий злоумышленника мог стать спор об опеке над малышом. Аэропорт до сих пор закрыт, свыше 60 рейсов отменены из-за инцидента.
Twitter / anadoluajansi