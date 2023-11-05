Полиция заявила о бомбе у мужчины, взявшем в заложники дочь в аэропорту Гамбурга

Мужчина, который за рулём автомобиля прорвался на взлётное поле аэропорта Гамбурга и уже 16 часов удерживает в заложниках свою дочь, имеет при себе взрывчатку и боевое оружие. Об этом рассказала полиция города.

"Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нём боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа", — отметили правоохранители.