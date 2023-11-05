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5 ноября, 12:34

Полиция заявила о бомбе у мужчины, взявшем в заложники дочь в аэропорту Гамбурга

Мужчина, который за рулём автомобиля прорвался на взлётное поле аэропорта Гамбурга и уже 16 часов удерживает в заложниках свою дочь, имеет при себе взрывчатку и боевое оружие. Об этом рассказала полиция города.

"Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нём боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа", — отметили правоохранители.

По их словам, сейчас в приоритете жизнь ребёнка, которому может угрожать опасность. В полиции добавили, что мужчина хотел улететь в Турцию, незаконно забрав малышку у её матери.

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Напомним, накануне вечером вооружённый мужчина проник на территорию гамбургского аэропорта. За рулём автомобиля он прорвал барьер безопасности и вылетел на перрон, после чего устроил несколько поджогов и открыл стрельбу. Известно, что у него в заложниках находится четырёхлетний ребёнок. Мотивом действий злоумышленника мог стать спор об опеке над малышом. Аэропорт до сих пор закрыт, свыше 60 рейсов отменены из-за инцидента.

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Twitter / anadoluajansi

Татьяна Миссуми
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