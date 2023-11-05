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5 ноября, 12:03

Под Челябинском нашли мёртвым мальчика, который накануне ушёл кататься на велосипеде

Пропавшего под Челябинском мальчика нашли мёртвым

В Аргаяшском районе в селе Яраткулова Челябинской области обнаружили мёртвого мальчика, который уехал из дома кататься на велосипеде.

"В Яраткулова днём 4 ноября восьмилетний мальчик ушёл из дома гулять на велосипеде и пропал. Найден. Погиб", — сообщает Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд "Лиза алерт" Челябинской области.

Сейчас издание ожидает ответа от пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и СКР по региону.

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Ранее Лайф писал, что в Псковской области вооружённые муж с женой напали на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, которая с сослуживцами приехала на поиски пропавшего ребёнка.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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