Под Челябинском нашли мёртвым мальчика, который накануне ушёл кататься на велосипеде
Пропавшего под Челябинском мальчика нашли мёртвым
В Аргаяшском районе в селе Яраткулова Челябинской области обнаружили мёртвого мальчика, который уехал из дома кататься на велосипеде.
"В Яраткулова днём 4 ноября восьмилетний мальчик ушёл из дома гулять на велосипеде и пропал. Найден. Погиб", — сообщает Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд "Лиза алерт" Челябинской области.
Сейчас издание ожидает ответа от пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и СКР по региону.
Ранее Лайф писал, что в Псковской области вооружённые муж с женой напали на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, которая с сослуживцами приехала на поиски пропавшего ребёнка.
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