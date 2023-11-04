Оставила дочь и уехала: Сибирячка уже 20 лет ищет пропавшую сестру и сдаваться не собирается

Оксана Олейникова из Новосибирской области не теряет надежды найти свою сестру Надежду, пропавшую 20 лет назад. Как пишет kp.ru, Надежда уехала в Новосибирск, когда ей было 18 лет, и бесследно исчезла. Дома с родственниками она оставила пятимесячную дочку, которой сейчас уже 21 год.

В Новосибирск Надежда отправилась в 2003 году из города Карасука, где устроилась работать на Хилокский рынок. Там она подыскивала приличное жильё, чтобы перевезти в него дочь. Девушка не теряла связь с семьёй: она писала маме, интересовалась, как дела дома. Жаловалась на большие цены и призналась, что её выселяют из квартиры. Рассказывала, что похудела на два килограмма и мечтает поесть мамины плов и манты.

Последнее письмо от девушки пришло 11 сентября 2003 года с надписью "до востребования". Позвонить ей не было возможности: семья не пользовалась сотовыми телефонами.

"Сердце ёкнуло, не случилось ли что с Надей. 14 сентября я написала заявление об её пропаже и поехала в Новосибирск. Оказалось, что в начале сентября Надя вышла с работы, но до дома не дошла", — рассказала Оксана.

В итоге Оксана устроила собственное расследование: поехала на рынок, пообщалась с работниками, расклеила ориентировки, но всё безрезультатно. Ей рассказали, что за Надеждой ухаживал какой-то 45-летний мужчина на синей "тойоте" по имени Хабиб. Девушка не принимала его ухаживания, а после её исчезновения мужчина перестал приезжать.

Оксана также пообщалась с сестрой девушки, с которой её сестра снимала комнату. Удивительно, но девушка так же бесследно исчезла спустя месяц после пропажи Надежды.

Полиция останавливала поиски, но Оксана добилась того, чтобы делу вновь дали ход. Надежда всё ещё числится как без вести пропавшая. По словам Оксаны, от отчаяния она даже пришла на "Битву экстрасенсов". Там её уверили, что сестра жива, просто у неё нет памяти. Однако также ей сообщили, что Надежду она не найдёт.

Сейчас Надежде должно быть 38 лет. Её рост 165 сантиметров, у неё карие глаза, тёмно-русые волосы. На правой ноге ниже колена родимое пятно в 5–7 сантиметров. Родственники женщины искренне верят, что она жива.