В Москве ищут загадочно пропавшего молодого учёного
SHOT: В Москве ищут ушедшего из дома научного сотрудника РАНХиГС Рахмангулова
Научный сотрудник Центра исследований институтов РАНХиГС Марк Рахмангулов. Обложка © t.me / SHOT
В Москве пропал научный сотрудник Центра исследований институтов РАНХиГС Марк Рахмангулов. После ухода из дома он отправил эсэмэску жене с просьбой не искать его. Как сообщает SHOT, учёный не выходит на связь уже три дня.
По данным телеграм-канала, вечером 23 октября 35-летний Рахмангулов покинул свою квартиру в Южном Бутове. Дома остались только бабушка и его сын. Спустя сутки мужчина написал жене эсэмэску с извинениями, попросив не искать его. Супруга звонила родственникам и друзьям мужа, однако те тоже не смогли связаться с ним.
Жена научного сотрудника обратилась в полицию. В настоящее время его ищут по следующей ориентировке: синие джинсы, чёрные кроссовки, серое пальто, рост — около 185 сантиметров. Марк Рахмангулов — научный сотрудник Центра исследований международных институтов РАНХиГС, директор Центра по экспорту образовательных услуг ВШЭ.
Напомним, в мае во время прогулки в одном из парков Екатеринбурга пара поругалась, после чего женщина ушла и не вернулась. Лайф рассказывал ранее, что позже женщина оставила страшное СМС мужу с просьбой забрать её "из ада". К поискам супруги подключились полицейские. В СМИ распространялись разные версии произошедшего. Однако в итоге женщина на протяжении полугода находилась в городе, но не хотела общаться с родственниками.