В Москве ищут загадочно пропавшего молодого учёного

В Москве пропал научный сотрудник Центра исследований институтов РАНХиГС Марк Рахмангулов. После ухода из дома он отправил эсэмэску жене с просьбой не искать его. Как сообщает SHOT, учёный не выходит на связь уже три дня.

По данным телеграм-канала, вечером 23 октября 35-летний Рахмангулов покинул свою квартиру в Южном Бутове. Дома остались только бабушка и его сын. Спустя сутки мужчина написал жене эсэмэску с извинениями, попросив не искать его. Супруга звонила родственникам и друзьям мужа, однако те тоже не смогли связаться с ним.