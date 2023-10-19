"Я в аду. Помоги": Таинственно исчезнувшая полгода назад россиянка написала мужу жуткое сообщение

В Екатеринбурге женщина, которая бесследно пропала полгода назад, написала сообщение мужу и попросила забрать её "из ада", после чего снова перестала выходить на связь. Об этом пишет kp.ru, пообщавшись с матерью пропавшей.

"Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?" — говорилось в тексте.

38-летняя Ирина Верёвкина (в девичестве Ивченко) жила с семьёй в Омске. От первого брака у неё есть десятилетняя дочь, которую после развода женщина оставила своей матери и ушла налаживать личную жизнь. Со вторым мужем Верёвкина уехала в Екатеринбург в апреле 2022 года. По словам её матери, с новым супругом дочь стала часто выпивать и редко звонить.

В июле этого года муж Верёвкиной позвонил тёще в Омск. Он рассказал, что 5 мая поссорился с Ириной, после чего она ушла и не вернулась. Мужчина решил, что жена уехала к родственникам. Но в Омске женщины не оказалось. Мать пропавшей тут же обратилась в полицию и к волонтёрам.

Ирина Верёвкина была объявлена пропавшей. Фото © "Лиза алерт"

"В первые дни поисков мне сообщили, что моя дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого её больше нигде не видели", — поделилась она.

Страшное сообщение "из ада" муж Натальи получил 13 октября, когда вновь написал ей, не надеясь на ответ. И тогда женщина попросила помощи, не уточняя, откуда её нужно забрать, затем вновь пропала.