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19 октября, 15:13

"Я в аду. Помоги": Таинственно исчезнувшая полгода назад россиянка написала мужу жуткое сообщение

В Екатеринбурге пропавшая женщина прислала мужу сообщение, что она "в аду"

<p>Ирина Верёвкина с дочерью от первого брака. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27570/4839156/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Ирина Верёвкина с дочерью от первого брака. Обложка © kp.ru

В Екатеринбурге женщина, которая бесследно пропала полгода назад, написала сообщение мужу и попросила забрать её "из ада", после чего снова перестала выходить на связь. Об этом пишет kp.ru, пообщавшись с матерью пропавшей.

"Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?" — говорилось в тексте.

38-летняя Ирина Верёвкина (в девичестве Ивченко) жила с семьёй в Омске. От первого брака у неё есть десятилетняя дочь, которую после развода женщина оставила своей матери и ушла налаживать личную жизнь. Со вторым мужем Верёвкина уехала в Екатеринбург в апреле 2022 года. По словам её матери, с новым супругом дочь стала часто выпивать и редко звонить.

В июле этого года муж Верёвкиной позвонил тёще в Омск. Он рассказал, что 5 мая поссорился с Ириной, после чего она ушла и не вернулась. Мужчина решил, что жена уехала к родственникам. Но в Омске женщины не оказалось. Мать пропавшей тут же обратилась в полицию и к волонтёрам.

Ирина Верёвкина была объявлена пропавшей. Фото © "Лиза алерт"

Ирина Верёвкина была объявлена пропавшей. Фото © "Лиза алерт"

"В первые дни поисков мне сообщили, что моя дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого её больше нигде не видели", — поделилась она.

Страшное сообщение "из ада" муж Натальи получил 13 октября, когда вновь написал ей, не надеясь на ответ. И тогда женщина попросила помощи, не уточняя, откуда её нужно забрать, затем вновь пропала.

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Ранее сообщалось, что жители и волонтёры Ленинградской области ведут поиски 65-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Перед потерей связи женщина по телефону сообщила знакомой, что повстречала медведя и была вынуждена пуститься в бегство.

Татьяна Миссуми
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