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19 октября, 10:45

Форвард "Милана" Эмиль Робак пропал в Швеции

<p>Эмиль Робак. Обложка © <a href="https://milanac.ru/2022/oficialno-emil-robak-igrok-norshellanna/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milanac.ru</a></p>

Эмиль Робак. Обложка © milanac.ru

В Швеции бесследно исчез нападающий местного клуба "Норрчёпинг" Эмиль Робак, права на которого принадлежат ФК "Милан". О случившемся пишет Corriere della Sera.

"Я много раз пытался ему позвонить, но до него трудно дозвониться. Я не теряю надежды, что он вернётся", — сказал директор "Норрчёпинга" Тони Мартинссон.

О пропаже 20-летнего спортсмена стало известно две недели назад. Робак просто перестал приходить на тренировки клуба. Его близкие уверяют, что футболист не говорил о своём желании куда-то уехать, а также не было каких-либо обстоятельств, предвещавших возможную беду.

Арендный контракт "Милана" с "Норрчёпингом" завершается в ноябре, затем Робак обязан уехать на тренировки в итальянский клуб, с которым сотрудничает с 2020 года.

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Татьяна Миссуми
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