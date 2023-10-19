Форвард "Милана" Эмиль Робак пропал в Швеции
Эмиль Робак. Обложка © milanac.ru
В Швеции бесследно исчез нападающий местного клуба "Норрчёпинг" Эмиль Робак, права на которого принадлежат ФК "Милан". О случившемся пишет Corriere della Sera.
"Я много раз пытался ему позвонить, но до него трудно дозвониться. Я не теряю надежды, что он вернётся", — сказал директор "Норрчёпинга" Тони Мартинссон.
О пропаже 20-летнего спортсмена стало известно две недели назад. Робак просто перестал приходить на тренировки клуба. Его близкие уверяют, что футболист не говорил о своём желании куда-то уехать, а также не было каких-либо обстоятельств, предвещавших возможную беду.
Арендный контракт "Милана" с "Норрчёпингом" завершается в ноябре, затем Робак обязан уехать на тренировки в итальянский клуб, с которым сотрудничает с 2020 года.
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