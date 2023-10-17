Российский футболист включён в топ-100 лучших игроков Английской премьер-лиги

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис вошёл в список ста лучших игроков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии журнала FourFourTwo. Россиянин расположился в этом рейтинге на 99-м месте. Последнюю строчку занял бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч.

Экс-игрок команды "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис. Фото © Manchester United

На первом месте рейтинга оказался французский нападающий Тьерри Анри, который выступал в Англии за "Арсенал". На втором месте расположился португалец Криштиану Роналду (МЮ) а на третьем — легенда "Ньюкасла", англичанин Алан Ширер, также поигравший за "Саутгемптон и "Блэкберн". В первой десятке рейтинга также оказались Уэйн Руни, Райан Гиггз, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра и Пол Скоулз.

Андрей Канчельскис провёл 151 матч в АПЛ, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон". Ему удалось забить 43 гола. Канчельскис — чемпион Англии сезонов 1992/93, 1993/94, Обладатель Кубка Англии-1993/94, Обладатель Кубка Футбольной лиги-1991/92, победитель Суперкубка Англии 1993 и 1994 годов. В 1995 году он получил премию сэра Мэтта Басби как лучшему молодому игроку "Манчестер Юнайтед", а апреле 1996-го Канчельскиса признали лучшим игроком месяца в АПЛ. По итогам этого года он стал лучшим футболистом графства Мерсисайд.