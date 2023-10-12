Олимпийского чемпиона Никиту Симоняна в 97-летие наградили медалью футболиста Льва Яшина

"Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Лёвой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе. Я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаёмся патриотами нашей великой страны", — цитирует Симоняна пресс-служба ведомства.