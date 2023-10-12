Олимпийского чемпиона Никиту Симоняна в 97-летие наградили медалью футболиста Льва Яшина
Минспорт наградил медалью Льва Яшина олимпийского чемпиона Никиту Симоняна
Никита Симонян. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Министр спорта России Олег Матыцин наградил чемпиона Олимпийских игр по футболу 1956 года и первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна медалью имени Льва Яшина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.
"Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Лёвой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе. Я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаёмся патриотами нашей великой страны", — цитирует Симоняна пресс-служба ведомства.
Медаль имени Яшина получают спортсмены, на счету которых особые личные заслуги и достижения в сфере физкультуры и спорта. К слову, сегодня Симонян отмечает 97-летие.
Ранее стало известно, что глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС обсудит поведение фанатов "Спартака" и ЦСКА во время дерби 8 октября. Также КДК рассмотрит инцидент с бол-боем "Спартака", который толкнул сербского защитника ЦСКА Милана Гайича.