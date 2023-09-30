Президенту "Урала" грозит дисквалификация за кровожадные призывы утопить судей
Журналист Карпов: РФС дисквалифицирует президента "Урала" Иванова на 3 месяца
Президент клуба "Урал" Григорий Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский футбольный союз намерен отстранить от футбола на три месяца президента команды "Урал" Григория Иванова после его резких заявлений в адрес судейского состава после матча с "Ростовом". Об этом в личном телеграм-канале сообщил спортивный журналист Иван Карпов.
"РФС рассматривает вариант наказания для президента "Урала" Иванова за резкие слова в адрес судей после матча в Ростове. <...> Союз планирует отстранить Иванова от футбола через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца", — сообщил журналист.
После встречи "Урала" с "Ростовом" в десятом туре РПЛ, окончившейся со счётом 2:2, Иванов назвал судейство катастрофой. Более того, он заявил, что судей надо утопить, и предложил выпустить его на поле с битой, чтобы он мог проломить там кому-нибудь голову.
Ранее Лайф рассказывал, что главный тренер "Урала" 46-летний Виктор Гончаренко проигнорировал вопросы журналистов после игры с "Ростовом". Аналогичным образом он поступил и ранее во время флеш-интервью.