Президенту "Урала" грозит дисквалификация за кровожадные призывы утопить судей

Российский футбольный союз намерен отстранить от футбола на три месяца президента команды "Урал" Григория Иванова после его резких заявлений в адрес судейского состава после матча с "Ростовом". Об этом в личном телеграм-канале сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

"РФС рассматривает вариант наказания для президента "Урала" Иванова за резкие слова в адрес судей после матча в Ростове. <...> Союз планирует отстранить Иванова от футбола через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца", — сообщил журналист.

После встречи "Урала" с "Ростовом" в десятом туре РПЛ, окончившейся со счётом 2:2, Иванов назвал судейство катастрофой. Более того, он заявил, что судей надо утопить, и предложил выпустить его на поле с битой, чтобы он мог проломить там кому-нибудь голову.