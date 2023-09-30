Тренер "Урала" не сказал ни слова на пресс-конференции после матча с "Ростовом"

Главный тренер "Урала" 46-летний Виктор Гончаренко проигнорировал вопросы журналистов после игры с "Ростовом". Аналогичным образом он поступил и ранее во время флеш-интервью.

На этот раз Гончаренко по регламенту пришёл на послематчевую конференцию, но не стал отвечать на вопросы прессы. Так, из зала спросили, будут ли комментарии относительно прошедшей игры, однако сразу после этого наставник екатеринбуржцев молча покинул помещение.

Матч завершился со счётом 2:2. У "Ростова" голы забили Максим Осипенко (33-я минута, пенальти), Илья Вахания (47-я). У "Урала" отличились Гильерме Шеттине (4-я), Андрей Егорычев (17-я).

На 79-й минуте из екатеринбургского клуба в конце второго тайма был удалён Егорычев, и команда доигрывала в меньшинстве. В результате "Ростов" с десятью очками занял 11-е место в турнирной таблице, а "Урал" с 15 очками занял седьмую строчку.