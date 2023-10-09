КДК РФС обсудит инцидент с бол-боем "Спартака", толкнувшим игрока ЦСКА Гайича

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС обсудит поведение фанатов "Спартака" и ЦСКА во время дерби 8 октября. Об этом сообщил его глава Артур Григорьянц.

"Рассмотрим нецензурные скандирования болельщиков "Спартака" и ЦСКА в адрес соперников. Заседание состоится 11 октября", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Также КДК рассмотрит инцидент с бол-боем "Спартака", который толкнул сербского защитника ЦСКА Милана Гайича. Футболист поскользнулся и чуть не упал.