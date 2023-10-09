КДК РФС обсудит инцидент с бол-боем "Спартака", толкнувшим игрока ЦСКА Гайича
Милан Гайич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС обсудит поведение фанатов "Спартака" и ЦСКА во время дерби 8 октября. Об этом сообщил его глава Артур Григорьянц.
"Рассмотрим нецензурные скандирования болельщиков "Спартака" и ЦСКА в адрес соперников. Заседание состоится 11 октября", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Также КДК рассмотрит инцидент с бол-боем "Спартака", который толкнул сербского защитника ЦСКА Милана Гайича. Футболист поскользнулся и чуть не упал.
Как сообщал Лайф, "Спартак" и ЦСКА сыграли накануне, 8 октября, в рамках 11-го тура РПЛ. К моменту завершения основного времени гости матча были впереди со счётом 2:1, однако гол полузащитника хозяев Хесуса Медины на седьмой добавленной минуте позволил красно-белым свести игру вничью. Таким образом, встреча со "Спартаком" принесла ЦСКА уже пятую ничью за последние шесть матчей.