Завершены поиски россиянки, просившей мужа забрать её "из ада"

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Верёвкину, которая писала мужу с просьбой забрать её "из ада". Как оказалось, женщина на протяжении полугода находилась в городе, но просто не хотела общаться с родными.

В середине апреля Анастасия вместе с супругом уехала из родного Омска, оставив 10-летнюю дочь со своей матерью. В мае во время прогулки в одном из парков Екатеринбурга пара поругалась, после чего женщина ушла и не вернулась. Как ранее писал Лайф, страшное сообщение "из ада" муж Анастасии получил 13 октября, когда вновь написал ей, не надеясь на ответ. Тогда женщина попросила помощи, не уточняя, откуда её нужно забрать, а затем вновь пропала. В СМИ распространялись разные версии произошедшего. Одни предполагали, что муж причастен к исчезновению Анастасии, другие же считали, что сибирячка могла вступить в секту.