Сбежавших из дома малолетних братьев нашли у подружки в Москве
SHOТ: Пропавшие в Москве несовершеннолетние братья нашлись живыми
Найденные в Москве Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / SHOT
Пропавшие в Москве братья, которые сбежали из дома из-за страха перед родителями, нашлись живыми. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, 11-летний Вова и 13-летний Артём из подмосковной деревни Мисайлово сегодня утром нагрянули к подруге, проживающей в столичном районе Кузьминки. С девочкой они дружили раньше, но около полугода назад перестали общаться. Поэтому её адрес оперативники не проверяли в числе тех, где могли прятаться братья. О том, как и где ребята провели ночь, по-прежнему неизвестно. Сейчас за мальчиками в Кузьминки едет их мать, которую они "хотели воспитать".
Как уже писал Лайф, братья решили сбежать из дома из-за плохих оценок и потерянного телефона. Накануне они погуляли с одноклассниками и отправились на автобусе в Москву. При этом последний раз они были замечены вчера вечером на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное.