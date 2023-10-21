Сбежавших из дома малолетних братьев нашли у подружки в Москве

По данным телеграм-канала, 11-летний Вова и 13-летний Артём из подмосковной деревни Мисайлово сегодня утром нагрянули к подруге, проживающей в столичном районе Кузьминки. С девочкой они дружили раньше, но около полугода назад перестали общаться. Поэтому её адрес оперативники не проверяли в числе тех, где могли прятаться братья. О том, как и где ребята провели ночь, по-прежнему неизвестно. Сейчас за мальчиками в Кузьминки едет их мать, которую они "хотели воспитать".