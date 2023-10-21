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21 октября, 10:44

Сбежавших из дома малолетних братьев нашли у подружки в Москве

SHOТ: Пропавшие в Москве несовершеннолетние братья нашлись живыми

<p>Найденные в Москве Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденные в Москве Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / SHOT

Пропавшие в Москве братья, которые сбежали из дома из-за страха перед родителями, нашлись живыми. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 11-летний Вова и 13-летний Артём из подмосковной деревни Мисайлово сегодня утром нагрянули к подруге, проживающей в столичном районе Кузьминки. С девочкой они дружили раньше, но около полугода назад перестали общаться. Поэтому её адрес оперативники не проверяли в числе тех, где могли прятаться братья. О том, как и где ребята провели ночь, по-прежнему неизвестно. Сейчас за мальчиками в Кузьминки едет их мать, которую они "хотели воспитать".

Как уже писал Лайф, братья решили сбежать из дома из-за плохих оценок и потерянного телефона. Накануне они погуляли с одноклассниками и отправились на автобусе в Москву. При этом последний раз они были замечены вчера вечером на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное.

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Наталья Исакова
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