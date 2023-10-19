Десятилетний мальчик без вести пропал в Петербурге

В Петербурге ищут десятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 19 октября и бесследно исчез. Ориентировку на ребёнка опубликовал поисково-спасательный отряд "Лиза алерт".

Ориентировка на Артёма. Фото © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"

Добровольцев просят подключиться к поискам Артёма. Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщать на 112 или инфоргам ПСО Наталье по номеру 8-911-145-26-86, а также Асе по телефону 8-921-762-98-52. Рост Артёма — около 133 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза и чёрного цвета волосы. В день исчезновения на ребёнке был тёмно-синий пуховик, тёмно-синяя школьная форма, чёрные ботинки и серая шапка. С собой у него тёмный рюкзак.