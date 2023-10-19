Регион

Уведомления отключены

19 октября, 20:59

Десятилетний мальчик без вести пропал в Петербурге

<p>Пропавший Артём. Обложка © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"</p>

Пропавший Артём. Обложка © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"

В Петербурге ищут десятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 19 октября и бесследно исчез. Ориентировку на ребёнка опубликовал поисково-спасательный отряд "Лиза алерт".

Ориентировка на Артёма. Фото © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"

Ориентировка на Артёма. Фото © Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт"

Добровольцев просят подключиться к поискам Артёма. Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщать на 112 или инфоргам ПСО Наталье по номеру 8-911-145-26-86, а также Асе по телефону 8-921-762-98-52. Рост Артёма — около 133 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза и чёрного цвета волосы. В день исчезновения на ребёнке был тёмно-синий пуховик, тёмно-синяя школьная форма, чёрные ботинки и серая шапка. С собой у него тёмный рюкзак.

В Приморье нашли 7-летнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

В Приморье нашли 7-летнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу

Ранее Лайф рассказывал, что в Хакасии пропали пятеро подростков, которые ушли в тайгу за орехами. Через какое-то время школьники перестали выходить на связь, чем не на шутку перепугали родных. Сначала они самостоятельно пытались найти детей, но попытки оказались тщетными. После этого за дело взялись профессионалы — на поиски любителей орехов выдвинулись почти 40 сотрудников МЧС.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров