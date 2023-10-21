В Подмосковье два брата сбежали из дома из-за плохих оценок и потерянного телефона
SHOT: В Москве ищут братьев, сбежавших из дома из-за страха перед родителями
Пропавшие Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве сотрудники правоохранительных органов и волонтёры второй день разыскивают братьев, которые сбежали из дома из-за страха перед родителями. Как сообщает SHOT, мальчики решили не возвращаться домой, так как один из них получил за день несколько двоек в школе, а второй потерял телефон.
Пропавшие братья в чёрно-белой и тёмно-жёлтой куртках. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, после учёбы 11-летний Вова и 13-летний Артём из подмосковной деревни Мисайлово погуляли с одноклассниками и отправились на автобусе в Москву. Со слов их друзей, мальчишки боялись возвращаться домой и решились на побег из-за плохих оценок и потерянного гаджета. Единственный оставшийся у братьев телефон до сих пор не отвечает. Как и где ребята провели ночь — неизвестно. Последний раз Вову и Артёма видели накануне вечером на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное.
При этом мать мальчиков считает, что таким образом сыновья решили её "за что-то воспитать". Известно, что семья благополучная. Полиция проверяет квартиры всех одноклассников мальчиков.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу. Родителей малышки, кстати, привлекли к административной ответственности, проводится проверка.