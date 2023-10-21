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21 октября, 09:53

В Подмосковье два брата сбежали из дома из-за плохих оценок и потерянного телефона

SHOT: В Москве ищут братьев, сбежавших из дома из-за страха перед родителями

<p>Пропавшие Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие Артём (слева) и Вова. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве сотрудники правоохранительных органов и волонтёры второй день разыскивают братьев, которые сбежали из дома из-за страха перед родителями. Как сообщает SHOT, мальчики решили не возвращаться домой, так как один из них получил за день несколько двоек в школе, а второй потерял телефон.

Пропавшие братья в чёрно-белой и тёмно-жёлтой куртках. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, после учёбы 11-летний Вова и 13-летний Артём из подмосковной деревни Мисайлово погуляли с одноклассниками и отправились на автобусе в Москву. Со слов их друзей, мальчишки боялись возвращаться домой и решились на побег из-за плохих оценок и потерянного гаджета. Единственный оставшийся у братьев телефон до сих пор не отвечает. Как и где ребята провели ночь — неизвестно. Последний раз Вову и Артёма видели накануне вечером на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное.

При этом мать мальчиков считает, что таким образом сыновья решили её "за что-то воспитать". Известно, что семья благополучная. Полиция проверяет квартиры всех одноклассников мальчиков.

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Наталья Исакова
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