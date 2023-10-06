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6 октября, 07:35

Родители пропавшего ребёнка напали с вилами и ножом на соцработников под Псковом

<p>Дом в Псковской области, где пропал ребёнок. Фото © VK / <a href="https://60.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Псковской области</a></p>

Дом в Псковской области, где пропал ребёнок. Фото © VK / УМВД РФ по Псковской области

В Псковской области вооружённые муж с женой напали на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, которая с сослуживцами приехала на поиски пропавшего ребёнка.

Задержанный отец пропавшего в Псковской области ребёнка. Фото © VK / УМВД РФ по Псковской области

Задержанный отец пропавшего в Псковской области ребёнка. Фото © VK / УМВД РФ по Псковской области

Всё началось с того, что жители деревни Новой Пустошкинского района рассказали полиции, что с лета не видели десятилетнего мальчика, проживавшего с семьёй в одном из домов. 42-летняя работница ПДН, два представителя соцзащиты и полицейский прибыли на место, чтобы проверить поступившую информацию.

Дом семьи был закрыт, а во дворе валялись детские вещи и игрушки. Поиски привели полицию в лес, где нашлись родители, прятавшиеся в землянке. На вопросы о местонахождении сына они ответить не смогли. Их повели в полицейский участок, но по пути пришлось зайти в дом за документами.

"При проверке документов 32-летняя мать ребёнка и её 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских, после чего скрылись", — рассказали в ОВД.

Во дворе мужчина схватил вилы, а женщина — нож, уточняет SHOT. Сотрудница ПДН получила десять ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Коллеги палками смогли отбить её у напавших, которые тут же сбежали обратно в лес. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Буйных родителей задержали тем же вечером, они скрывались возле болота у деревни Кстово. При них было незарегистрированное охотничье ружьё. А их сына до сих пор ищут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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Татьяна Миссуми
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