Мужчина похитил девочку и попался из-за пьяной езды 24 года назад

В США в минувшие выходные пропала девятилетняя девочка по имени Шарлотта Сен. Она отдыхала в кемпинге с родителями и их друзьями рядом с парком Moreau Lake State Park — это примерно 70 километров от города Олбани (столица штата Нью-Йорк). Школьница уехала кататься на велосипеде неподалёку от палаток и не вернулась, отмечает The New York Times.

На протяжении нескольких дней Шарлотту искали правоохранители и добровольцы, используя даже дроны и подводные группы. Но в итоге никаких зацепок найти не получилось. Так как велосипед обнаружили рядом с кемпингом, то полицейские посчитали, что ребёнка похитили.

В какой-то момент родители девочки получили записку с требованием о выкупе, на которой были оставлены отпечатки пальцев. Правоохранители проверили их по базе осуждённых и выяснили, что следы оставил 46-летний Крейг Нельсон Россу. Причём он в течение двух десятков лет не нарушал закон, а отпечатки сняли ещё в 1999-м, когда его задержали за пьяную езду.

После этого силовики подъехали к дому матери злоумышленника, в котором он и спрятал Шарлотту. Похититель пытался сопротивляться, из-за чего получил лёгкие травмы. Девочку же нашли запертой в шкафу. Известно, что мужчине предъявили обвинения в похищении первой степени, сейчас Крейг Нельсон Росс арестован.