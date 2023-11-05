Из-за вооружённого мужчины в аэропорту Гамбурга отменили более 60 рейсов
Свыше 60 рейсов сегодня отменено в аэропорту Гамбурга, где на взлётно-посадочную полосу выехал автомобиль с вооружённым мужчиной. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
По данным представителя аэропорта, всего 5 ноября было запланировано 286 рейсов с примерно 34,5 тысячи пассажирами. Из них — 139 вылетов и 147 прилётов.
"Согласно текущему статусу, уже отменён 61 рейс (34 вылета и 27 прилётов)", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в течение воскресенья и дальше ожидаются отмены и задержки рейсов.
Информации о том, когда аэропорт возобновит работу в штатном режиме, пока нет. В настоящее время воздушная гавань всё также закрыта, продолжается полицейская операция.
Как уже рассказывал Лайф, вчера вечером стало известно, что вооружённый мужчина проник на территорию гамбургского аэропорта. За рулём автомобиля он прорвал барьер безопасности и вылетел на перрон, после чего устроил несколько поджогов и открыл стрельбу. Известно, что у него в заложниках находится четырёхлетний ребёнок. Мотивом действий злоумышленника мог стать спор об опеке над малышом.
ТАСС / dpa / Bodo Marks