Из-за вооружённого мужчины в аэропорту Гамбурга отменили более 60 рейсов

Свыше 60 рейсов сегодня отменено в аэропорту Гамбурга, где на взлётно-посадочную полосу выехал автомобиль с вооружённым мужчиной. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным представителя аэропорта, всего 5 ноября было запланировано 286 рейсов с примерно 34,5 тысячи пассажирами. Из них — 139 вылетов и 147 прилётов.

"Согласно текущему статусу, уже отменён 61 рейс (34 вылета и 27 прилётов)", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в течение воскресенья и дальше ожидаются отмены и задержки рейсов.