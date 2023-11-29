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29 ноября, 14:30

5 рабочих способов взбодриться, узнав о которых вы забудете про кофе

Устали от кофеиновых напитков, но всё ещё ищете способы получить дополнительную энергию? Предлагаем вам несколько альтернативных вариантов, как можно освежиться и быстро набраться сил.

Выпить чашечку кофе — привычный способ взбодриться. Однако в действенности такого метода всегда были сомнения. Если ищете альтернативные способы получить энергию, у нас есть несколько работающих вариантов.

1. Выйдите на прогулку

Лайфхаки против сонливости: 5 способов взбодриться без кофе. Фото © Shutterstock

Лайфхаки против сонливости: 5 способов взбодриться без кофе. Фото © Shutterstock

Почувствуйте свежий воздух и пробудите тело и разум с помощью короткой прогулки. Выйдите из офиса или дома на небольшой перерыв и насладитесь природой вокруг. Прогулка поможет улучшить кровообращение, повысить уровень энергии и освежить мысли — проверено!

2. Послушайте энергичную музыку

Включите свою любимую энергичную музыку, чтобы поднять настроение и получить дополнительный заряд энергии. Ритмичные мелодии и бодрые песни простимулируют настроение и помогут ощутить прилив энергии. Всегда держите наготове плейлист с резвыми треками, которые точно вас вдохновляют и мотивируют. И не забывайте пользоваться наушниками, чтобы наслаждаться музыкой без отвлекающих факторов и не быть таким фактором для других людей.

3. Устройте себе небольшую зарядку

Бодрость и энергия: 5 рабочих способов без кофе. Фото © Freepik

Бодрость и энергия: 5 рабочих способов без кофе. Фото © Freepik

Чтобы поднять настроение и взбодриться, сделайте небольшую зарядку. Это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания. При движении тело вырабатывает гормоны счастья, которые помогают нам чувствовать себя лучше и более энергично. Не забывайте также глубоко дышать во время зарядки. Это помогает расслабиться и сосредоточиться на упражнениях. Важно помнить, что регулярная физическая активность также положительно влияет на самочувствие и настроение. Попробуйте добавить зарядку в свою ежедневную программу — и вы заметите разницу!

4. Выпейте воды

Употребление достаточного количества воды играет важную роль в поддержании энергии и бодрости. Дефицит жидкости может вызвать утомляемость и снижение концентрации. Поэтому обязательно пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы поддерживать баланс воды и уровень энергии в норме.

5. Пожуйте жвачку

Преодолейте усталость без кофе: 5 рабочих способов взбодриться. Фото © Shutterstock

Преодолейте усталость без кофе: 5 рабочих способов взбодриться. Фото © Shutterstock

Жевание жвачки может взбодрить и улучшить концентрацию. Исследования показывают, что жвачка способна стимулировать головной мозг и помочь сосредоточиться на задачах. Кроме того, процесс улучшает настроение и снижает уровень стресса. Попробуйте этот способ, чтобы получить дополнительный заряд энергии в течение дня.

Все эти лайфхаки против сонливости в силах помочь вам взбодриться и получить дополнительный заряд энергии, не прибегая к кофе. Выберите те, которые вам больше подходят, и внедрите их в свою повседневную жизнь.

Что опасно для жизни делать в ванной и туалете, но каждый так поступал хотя бы раз

Что опасно для жизни делать в ванной и туалете, но каждый так поступал хотя бы раз

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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