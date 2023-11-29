На Землю обрушится экстремально сильная магнитная буря класса K5 В четверг и пятницу на Землю обрушится магнитная буря мощностью 5 баллов, что считается высоким возмущением геомагнитного поля. Специалисты прогнозируют, что пик бури наступит утром — с 5 до 8 часов. Чего нельзя делать во время магнитных бурь, читайте на Life.ru. 29 ноября, 12:28 Прогноз магнитных бурь на сегодня и ближайшие 3 дня. Фото © Unsplash

После долго периода слабой солнечной активности в четверг, 30 ноября, магнитное возмущение достигнет пяти баллов. Затем в пятницу, 1 декабря, магнитная буря повторится и поднимется до тех же 5 баллов. Особенно тяжело будет жителям Новосибирска — там магнитные бури будут ощущаться сильнее.

Прогноз магнитных бурь на 3 дня. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как повлияет магнитная буря 30 ноября и 1 декабря на здоровье человека

Магнитные бури влияют на людей по-разному в зависимости от индивидуальной чувствительности, генетики, психологии, образа жизни и других условий.

Один важный фактор, который может усиливать или ослаблять влияние магнитных бурь, — это соматическое здоровье. Чем больше хронических заболеваний, тем больше влияние магнитных бурь. Это связано с тем, что тело уже ослаблено и подвержено стрессу и магнитные бури могут ухудшить текущее состояние. Станислав Самбурский клинический психолог

Советы врачей, как пережить магнитную бурю 30 ноября и 1 декабря

Вот что рекомендует клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский: "Первое, что можно заметить во время магнитных бурь, — это расстройство сна. Людям труднее засыпать, они начинают чаще просыпаться посреди ночи, видят кошмары и не высыпаются. Это, в свою очередь, влияет на настроение, уровень энергии, концентрацию внимания и память. Возникает уныние, апатия и раздражение на всё. Одновременно люди становятся более восприимчивыми к негативным эмоциям других людей и конфликтам с ними".

Магнитные бури — это, прежде всего, привязка к соматическому здоровью. Если люди — хроники, которые не особенно заботятся о своем лечении и поддержании здоровья, то они сильнее реагируют на магнитные бури. Расстройство сна, уныние, апатия. В редких случаях обострения психических заболеваний.

Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте кофеина, алкоголя и синего света от мониторов перед сном. Используйте медитации или ароматерапию, чтобы расслабиться. Снизьте физическую нагрузку. Во время магнитных бурь наше тело может быть более уязвимо к перенапряжению, поэтому избегайте интенсивных тренировок и тяжёлой работы. Подойдёт ходьба, йога или плавание. Пропускайте негатив мимо ушей. Во время магнитных бурь повышается раздражительность и нетерпимость к другим людям, особенно к тем, кто не разделяет наших взглядов, ценностей или эмоций. Постарайтесь не вступать в конфликты и не принимать их слова на свой счет. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией, лучше всего выйти из кабинета: посчитайте до десяти, сделайте глубокий вдох и выдох и возвращайтесь уже без негатива.

Чего лучше не делать во время магнитных бурь 30 ноября и 1 декабря

Поменьше работайте с техникой и не садитесь за руль, если есть такая возможность. Не занимайтесь тяжелыми физическими нагрузками и меньше конфликтуйте с другими людьми.