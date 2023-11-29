"Точка отсчёта — всегда человек": Эксперт по фэншуй рассказала, как выбрать правильную кровать

Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, от какой мебели в доме лучше отказаться. Прежде всего, по её словам, стоит исходить из того, как человек будет использовать предметы интерьера и какую энергию получит.

"В фэншуй точка отсчёта — всегда человек. И о мебели мы говорим в контексте расположения человека: как он в доме спит на кровати, сидит за столом или отдыхает на диване", — приводит её слова "Москва 24".

Самое большое значение она посоветовала уделить спальне, ведь именно там человек проводит треть своей жизни. Так, мебель следует расположить таким образом, чтобы на место для сна не были направлены острые углы. Также лучше обойтись без навесных ниш, чтобы не чувствовать внутреннее давление. Кроме того, вред могут нанести и двухъярусные кровати. Всё дело в том, что во время сна человеку поступает положительная энергия ци, идущая на уровне до одного метра от пола, вот только до спящего наверху она уже не дойдёт.

Также, если у вас малогабаритная квартира, не стоит рассматривать вариант кровати-трансформера. Место сна должно обладать спокойной иньской энергией, чтобы хорошо высыпаться, чему совершенно не способствует ежедневная волокита с разборкой и сборкой кровати. Такие трансформации привносят в место много янь, что не совсем хорошо для сна.