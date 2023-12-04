Психотерапевт объяснила, можно ли построить нормальные отношения с маменькиным сынком

Отсутствие сепарации от родителей у партнёра может привести к проблемам в созданной им семье. Как распознать признаки, указывающие на то, что взрослый человек по-прежнему зависит от матери и отца, объяснила психотерапевт Светлана Попова.

В беседе с RuNews24 эксперт упомянула постоянный поиск человеком одобрения своего жизненного пути, страх принять самостоятельное решение, инфантильность, зависимость от мнения окружающих, алкоголя. Человеку может быть сложно в отношениях нести ответственность как за себя, так и за партнёра. Кроме того, у человека, не прошедшего сепарацию, есть проблемы с критикой. Он переносит её очень болезненно. Также есть вероятность развития различных зависимостей: алкогольной, сексуальной, наркотической и игровой.

При этом Попова перечислила и признаки ложной сепарации от родителей. Среди них — сохранение обиды на мать или отца, дистанцирование от них, поиск идеальной матери в партнёре независимо от пола, бунт против семейной системы и поиск окружения, где люди имеют систему мышления, схожую с паттернами мышления родителей. Психотерапевт пояснила, что такие люди могут вступать в отношения с партнёрами, которые тоже находятся в болезненной зависимости от своих родителей. В этом случае поможет парная терапия на психологическом сеансе.

"При этом желательно заручиться поддержкой партнёра, так как без его осознания сложившейся ситуации вы ничего не сможете сделать или как-то повлиять на ситуацию. Всё может только усугубиться и перерасти в ложную сепарацию или в длительную агрессию", — подчеркнула психотерапевт.