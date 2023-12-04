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4 декабря, 15:13

Психотерапевт объяснила, можно ли построить нормальные отношения с маменькиным сынком

Психолог Попова: Отсутствие сепарации от родителей может вылиться в алкоголизм

Отсутствие сепарации от родителей у партнёра может привести к проблемам в созданной им семье. Как распознать признаки, указывающие на то, что взрослый человек по-прежнему зависит от матери и отца, объяснила психотерапевт Светлана Попова.

В беседе с RuNews24 эксперт упомянула постоянный поиск человеком одобрения своего жизненного пути, страх принять самостоятельное решение, инфантильность, зависимость от мнения окружающих, алкоголя. Человеку может быть сложно в отношениях нести ответственность как за себя, так и за партнёра. Кроме того, у человека, не прошедшего сепарацию, есть проблемы с критикой. Он переносит её очень болезненно. Также есть вероятность развития различных зависимостей: алкогольной, сексуальной, наркотической и игровой.

При этом Попова перечислила и признаки ложной сепарации от родителей. Среди них — сохранение обиды на мать или отца, дистанцирование от них, поиск идеальной матери в партнёре независимо от пола, бунт против семейной системы и поиск окружения, где люди имеют систему мышления, схожую с паттернами мышления родителей. Психотерапевт пояснила, что такие люди могут вступать в отношения с партнёрами, которые тоже находятся в болезненной зависимости от своих родителей. В этом случае поможет парная терапия на психологическом сеансе.

"При этом желательно заручиться поддержкой партнёра, так как без его осознания сложившейся ситуации вы ничего не сможете сделать или как-то повлиять на ситуацию. Всё может только усугубиться и перерасти в ложную сепарацию или в длительную агрессию", подчеркнула психотерапевт.

Как вырастить из сына настоящего мужчину: Советы психолога

Как вырастить из сына настоящего мужчину: Советы психолога

Ранее психолог объяснил, как научиться отстаивать личные границы и не позволять другим родственникам вмешиваться в личную жизнь. По словам специалиста, необходимо грамотно выходить из конфликтных ситуаций, не бояться просить прощения, открыто говорить о своих чувствах и не позволять родителям влиять на отношения с возлюбленными.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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