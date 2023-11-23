Как вырастить из сына настоящего мужчину: Советы психолога
Психолог Наумова: Сын вырастет настоящим мужчиной, если перед ним будет пример
Чтобы сын вырос настоящим мужчиной, нужно быть для него примером, ведь ребёнок копирует поведение родителей. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталья Наумова.
"Представления о настоящем мужчине разнятся. Главное, чтобы человек умел постоять за себя и своих близких, имел какие-то принципы и учил своим примером. Ребёнок смотрит на родителей и копирует их. Именно поэтому необходимо, чтобы мама и папа показывали ему хороший пример", — пояснила Наумова.
Кроме этого, она сообщила, что не стоит зажимать ребёнка: нужно давать ему возможность выбирать и самостоятельно мыслить. Важно уделять ему внимание, а также разносторонне развивать. Стоит осторожно и аккуратно сепарировать сына, чтобы он вырос сильным, смелым и независимым, резюмировала психолог.
При этом важно, чтобы ребёнок вырос счастливым. Ранее психолог рассказала, от каких факторов в воспитании зависит счастье ребёнка. Один из немаловажных пунктов — родительский взгляд на мир.
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