Как вырастить из сына настоящего мужчину: Советы психолога

Чтобы сын вырос настоящим мужчиной, нужно быть для него примером, ведь ребёнок копирует поведение родителей. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталья Наумова.

"Представления о настоящем мужчине разнятся. Главное, чтобы человек умел постоять за себя и своих близких, имел какие-то принципы и учил своим примером. Ребёнок смотрит на родителей и копирует их. Именно поэтому необходимо, чтобы мама и папа показывали ему хороший пример", — пояснила Наумова.

Кроме этого, она сообщила, что не стоит зажимать ребёнка: нужно давать ему возможность выбирать и самостоятельно мыслить. Важно уделять ему внимание, а также разносторонне развивать. Стоит осторожно и аккуратно сепарировать сына, чтобы он вырос сильным, смелым и независимым, резюмировала психолог.