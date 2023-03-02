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2 марта, 11:20

Психолог объяснил, почему важно сепарироваться от родителей

Психолог Шестаков: Сепарация от родителей помогает людям нести ответственность за решения

Сепарация от родителей помогает людям нести ответственность за свои решения и поступки, а также не привязываться к мнению близких членов семьи. О важности этого этапа в жизни человека в беседе с РИА ФАН рассказал клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Алексей Шестаков.

"Вот классические примеры. Взрослые люди встречаются, создают свою собственную семью. Но один из супругов, пытаясь принять важное решение, звонит папе или маме вместо того, чтобы посоветоваться с партнёром. Или "прячется" за родителей в конфликтной ситуации. Или держится за несчастный брак, лишь бы не расстраивать близких", — отметил он.

По словам специалиста, человек, который не покинул "родное гнёздышко", часто боится расстроить родителей, принимая независимые решения, не посоветовавшись с ними. В результате могут возникнуть проблемы с личными границами, когда человек не может отказать и идёт на уступки. Однако это можно исправить, обратившись к психологу.

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Ранее психоаналитик Грязев заявил, что причиной сложных отношений с матерью может быть отсутствие сепарации. Кроме того, эксперт рассказал о важных вопросах, после которых проблема уйдёт сама собой.

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Никита Осипов
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