Психолог объяснил, почему важно сепарироваться от родителей

Сепарация от родителей помогает людям нести ответственность за свои решения и поступки, а также не привязываться к мнению близких членов семьи. О важности этого этапа в жизни человека в беседе с РИА ФАН рассказал клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Алексей Шестаков.

"Вот классические примеры. Взрослые люди встречаются, создают свою собственную семью. Но один из супругов, пытаясь принять важное решение, звонит папе или маме вместо того, чтобы посоветоваться с партнёром. Или "прячется" за родителей в конфликтной ситуации. Или держится за несчастный брак, лишь бы не расстраивать близких", — отметил он.

По словам специалиста, человек, который не покинул "родное гнёздышко", часто боится расстроить родителей, принимая независимые решения, не посоветовавшись с ними. В результате могут возникнуть проблемы с личными границами, когда человек не может отказать и идёт на уступки. Однако это можно исправить, обратившись к психологу.