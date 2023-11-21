Психолог раскрыла главный секрет воспитания счастливого ребёнка

Счастье ребёнка зависит от ряда факторов, сопутствующих его воспитанию: атмосферы, ценностей, родительского взгляда на мир. Об этом РИАМО рассказала психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова.

"Безусловно любите своё дитя — первый и самый главный совет в воспитании счастливого ребёнка. Безусловная любовь — это когда вы любите и принимаете ребёнка таким, какой он есть. Со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. В любой ситуации", — пояснила Бакумова.

Она посоветовала проявлять любовь не только когда всё хорошо, но и когда поведение чада оставляет желать лучшего. Но и вседозволенности в семье быть не должно. В отношениях нужно придерживаться чётких границ, которые соблюдают все члены семьи. Во всём это фундаментом является безусловная любовь.

Также специалист посоветовала проводить время с детьми. Например, заниматься полезными делами, которые приносят радость и помогают погрузиться в жизнь ребёнка: достаточно 10-20 минут в день наполненного и осмысленного времяпрепровождения, чтобы ребёнок получил полноценную порцию внимания.

Не стоит забывать произносить такие фразы, как "Я люблю тебя", "Я горжусь тобой", "Я скучала по тебе", "Я тебе верю", "Я всегда на твоей стороне" и помнить об объятьях и поцелуях.