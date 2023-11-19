Не поддаваться: Родителям посоветовали обыгрывать детей в шахматах в целях воспитания

Нередко поражения в играх или любых других состязаниях могут восприниматься детьми болезненно. Помочь ребёнку в этом случае обязаны родители, которые должны научить своё чадо с достоинством принимать проигрыши. Такой совет дала психолог Наталия Дербенева.

Лучше всего терпимость к неудачам воспитывают совместные игры взрослых с детьми. Например, мама и папа могут сыграть с ребёнком в шахматы. Поддаваться в этом случае не стоит, считает эксперт.

"Так ребёнок сможет встретиться с поражением и научиться его проживать. Например, в шахматах всегда принято пожимать руку сопернику, и подобные традиции учат нас проигрывать достойно. Не нужно поддаваться ребёнку или менять правила игры, чтобы он почувствовал себя победителем. Лучше поддержите его, когда он проиграет", — поделилась Дербенева с "Газетой.ru".

Также психолог призвала не перехваливать малышей без видимых на то причин. Когда ребёнок привыкает к регулярным комплиментам, его самооценка может мгновенно рухнуть после выхода в реальный мир. Именно поэтому отмечать нужно лишь реальные достижения, подытожила эксперт.